Europee: Ricci (Pd), ‘ben venga candidatura Schlein se serve per polarizzare’

Gennaio 17, 2024

Roma, 17 gen (Adnkronos) – “L’ambizione del Partito Democratico deve essere quella di competere con Fratelli d’Italia per il risultato di primo partito. In quest’ottica credo che una forte polarizzazione fra il Pd e Fdi possa essere un vantaggio per noi. Ecco perché il dibattito che ci sarà fra la nostra Segretaria, Elly Schlein, e la Premier Giorgia Meloni potrebbe risolversi a nostro vantaggio”. Lo ha detto Matteo Ricci, primo cittadino di Pesaro, coordinatore dei sindaci dem e presidente di ALI-Autonomie locali italiane, durante la presentazione di ‘Pane e Politica’ (PaperFirst, 2023) svoltasi a Rieti, presso la sede cittadina del Pd, alla presenza di Emiliana Alvetti, capogruppo Pd al Comune di Rieti, Andrea Di Giacobbe, segretario provinciale Pd Rieti e Vincenzo Di Fazio, segretario cittadino del Pd Rieti.

“Se, dunque, per polarizzare il dibattito in vista delle elezioni europee riterremo utile la candidatura della Segretaria, ben venga la candidatura di Elly Schlein. Dobbiamo ragionare su quale è l’assetto delle candidature che ci può far raggiungere il risultato migliore. Tutti gli altri ragionamenti secondo me sono secondari. Credo che più polarizzeremo tra Pd e FdI e tra Meloni e Schlein e migliore sarà il risultato”, ha spiegato Ricci.