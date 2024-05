Europee: Ricci (Pd), ‘dal voto europeo avviso di sfratto alla giunta Acquaroli’

18 Maggio 2024

Roma, 18 mag. (Adnkronos) – “Le Marche hanno bisogno di contare di più, in Italia e in Europa. Al di là della propaganda fatta in questi anni, dall’amministrazione regionale, il nostro territorio hacontato davvero poco. Ora è il momento di attuare una riscossa, grazie al voto europeo che ci attende: e sono sicuro che dal voto arriverà un primo avviso di sfratto per la Giunta Acquaroli”. Così Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, coordinatore dei sindaci Pd, candidato nella Circoscrizione Centro, alle prossime elezioni europee, con il Partito Democratico, durante un punto stampa tenutosi ad Ascoli.

“In questi giorni sto attraversando il nostro territorio in lungo e in largo e ciò che mi colpisce è il malcontento diffuso nei riguardi del governo regionale, in primis rispetto alla gestione della sanità, che i cittadini trovano notevolmente peggiorata”, ha proseguito Ricci.

“Tutti si sono accorti che la Giunta Acquaroli è inadeguata. Ho chiesto al Presidente Acquaroli di confrontarsi con me pubblicamente, ma è scappato, mandando avanti l’ennesimo tutor, Ciccioli. Sono certo che questo malcontento si tradurrà in un voto che rappresenterà una riscossa per i marchigiani e le Marche”, ha concluso Ricci.