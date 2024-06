Europee: ricerca SocialData per Adnkronos, ‘sui social Salvini e Conte i più divisivi’

8 Giugno 2024

Roma, 8 giu (Adnkronos) – Matteo Salvini e Giuseppe Conte, pur non essendo candidati alle elezioni europee, continuano a giocare un ruolo cruciale nel dibattito elettorale sui social. Lo rivela una ricerca effettuata da SocialData, in esclusiva per Adnkronos, sulle conversazioni social dell’ultimo mese.

Salvini raccoglie il 10% delle menzioni totali, mentre Conte si attesta al 6,7%. Entrambi i leader mostrano un alto indice di polarizzazione, indicativo delle reazioni contrastanti del pubblico (0,78 Salvini, 0,77 Conte).