Europee: ricerca SocialData per Adnkronos, ‘sui social tra candidati non leader emerge Vannacci’

8 Giugno 2024

Roma, 8 giu (Adnkronos) – Tra i candidati non leader citati dai social al primo posto figura Roberto Vannacci, che raccoglie il 5% delle mentions totali sulle elezioni europee. Lo rivela una ricerca effettuata da SocialData, in esclusiva per Adnkronos, sulle conversazioni social dell’ultimo mese.

In generale ha beneficiato dall’eco mediatica ricevuta durante l’intera campagna elettorale. Seguono Ilaria Salis (1,8%), Emma Bonino (1,8%), Michele Santoro (1,2%), Ignazio Marino (1,1%), Dario Nardella (1%), Stefano Bonaccini (1%).