Europee: Richetti, ‘Umberto Costantini con Azione, orgoglioso sua candidatura’

14 Aprile 2024

Roma, 14 apr. (Adnkronos) – “Oggi è un gran giorno: ritrovo un amico, un sindaco eccezionale dell’Emilia Romagna che sceglie di entrare in Azione al termine di 10 anni di un mandato ricco di innovazione, attenzione all’ambiente, alle famiglie e all’impresa. Umberto Costantini una persona che stimo profondamente e che sono orgoglioso di annunciare sarà candidato in Europa per Azione. Avanti così Umberto, porta la tua Spilamberto e la nostra Regione in alto!”. Lo dichiara sui social Matteo Richetti, capogruppo di Azione alla Camera, annunciando la candidatura di Umberto Costantini, sindaco di Spilamberto, alle prossime elezioni Europee con Azione.