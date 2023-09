Europee: Ronzulli (Fi), ‘a Renzi manca solo scissione da se stesso’

Settembre 5, 2023

Roma, 5 set. (Adnkronos) – “Dopo la scissione dal Pd e quella da Calenda, che era già scritta quando si sono presentati insieme alle politiche, a Matteo Renzi manca solo la scissione da se stesso. Certamente non basta definirsi ‘Centro’ per esserlo davvero e per rappresentarne l’elettorato”. Così a L’Aria che tira, su La7, la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli.

“Forza Italia – prosegue – non ha mai aperto a Renzi ma ai suoi elettori e militanti ingannati da quel terzo polo che si era descritto come una nuova forza politica mentre si è presto rivelato una mera operazione politica per far sedere in Parlamento, ancora una volta, i suoi leader”.

Quanto alle alleanze nel prossimo Parlamento europeo, per la senatrice azzurra, “noi vogliamo assolutamente cambiare il colore della Commissione Ue, oggi basata su una maggioranza innaturale che non ha certo portato grandi benefici ai cittadini. Auspichiamo una Commissione che sia espressione del centrodestra, ma per fare questo bisogna aspettare di capire quali saranno i numeri effettivi”, conclude.