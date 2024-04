Europee: Rosato, ‘Calenda e Bonetti per Italia più forte in Europa unita’

28 Aprile 2024

Roma, 28 apr. (Adnkronos) – “Carlo Calenda ed Elena Bonetti, una leadership plurale, in campo a sostegno dei nostri candidati della lista Azione ‘Siamo europei’. La loro presenza darà ancora più concretezza al nostro lavoro e alla nostra proposta. Per un’Italia forte in un’Europa unita”. Così sui social Ettore Rosato, vicesegretario di Azione.