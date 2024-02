Europee: Sala, ‘grandi città devono sedere a tavoli in cui si decide futuro Ue’

Febbraio 24, 2024

Roma, 24 feb. (Adnkronos) – “Noi sindaci europei siamo molto coesi e facciamo veramente comuni e abbiamo impressione che ci si ricordi di noi nel momento del bisogno”. Così il sindaco di Milano, Beppe Sala, intervenendo in collegamento alla convention ‘Stati Uniti d’Europa’.

“Non è questione di dare più potere ma le grandi città sono escluse dai tavoli in Europa. Faccio un esempio, in questo momento a Milano si sta parlando molto del tema dell’inquinamento ma questo è un tema milanese? Questo è un tema profondamente italiano ed europeo. Il sindaco può pensare alla mobilità ma se ci sono gli allevamenti intensivi cosa può fare il sindaco? Ma chi sta veramente portando queste istanze a Bruxelles? Noi siamo sempre disponibili ma chiediamo che in questi tavoli in cui si decide del futuro del nostro continente le grandi città siano coinvolte”.