Europee: Sala, ‘intollerabile che vengano percepite come prova definitiva su Schlein’

Febbraio 13, 2024

Milano, 13 feb. (Adnkronos) – “Io trovo intollerabile che le elezioni europee vengano percepite come la prova definitiva della verità su Elly Schlein; Non sarebbe né saggio, né corretto immaginare che di fronte a un risultato non eccellente si cambi segreteria”. Così il sindaco di Milano Beppe Sala, intervistato su Corriere.it.