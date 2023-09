Europee: Salvini, ‘dal centrodestra no a veti su Le Pen’

Settembre 14, 2023

Roma, 14 set. (Adnkronos) – “Quello che sta accadendo a Lampedusa è il fallimento dell’Europa dei socialisti. Gli arrivi e degli immigrati sono il simbolo di un’Europa che non c’è: distratta, lontana, complice, che lascia i singoli Paesi ad affrontare i loro problemi”. Con queste parole Matteo Salvini, vicepremier, ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture e segretario della Lega, commenta con Affaritaliani.it il sondaggio realizzato da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01 per Affaritaliani.it, secondo il quale il 59,8% degli italiani dice sì all’intesa in Europa con Marine Le Pen, sposando quindi la linea della Lega. Solo il 40,2% si schiera con Antonio Tajani chiudendo a Le Pen.

“Se le famiglie delle forze di centrodestra in Europa si metteranno insieme, si può cambiare per la prima volta l’equilibrio a Bruxelles. Se si pongono veti, la partita è persa prima di cominciare. Questa è la matematica, che applico alla politica. Invito tutti ad accogliere il mio auspicio, così da esportare il modello italiano in Europa: siamo forze politiche di centrodestra con storie diverse, ma che governano bene in alternativa alla sinistra. Sono determinato a scongiurare l’ennesimo inciucio tra popolari e socialisti”, conclude Salvini.