Europee: Salvini, ‘Le Pen alleata solida, spero Fi e Fdi non dicano no’**

Roma, 5 lug. (Adnkronos) – “C’è un governo di centrodestra, di cui faccio fieramente parte, che è stato scelto dagli italiani. La mia proposta è: ‘facciamo in Europa quello che stiamo facendo in Italia’, non capisco perché qualcuno dica no. Le Pen guida il primo partito in Francia”, è “un’alleata solida e strutturata, spero che nessuno dica no, in Fi e Fdi, per un’alleanza di centrodestra” anche in Europa. Lo ha detto il vicepremier e ministro alle Infrastrutture e ai trasporti Matteo Salvini, ospite di Morning News, su Canale 5. Salvini ha premesso che, eventuali scelte differenti in Europa tra gli alleati di centrodestra, “non incideranno sul governo in Italia”.