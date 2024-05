Europee: Schlein a Meloni, ‘donne finito di subire? Fai qualcosa di concreto, no ripicche’**

31 Maggio 2024

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – “De Luca- Meloni? Io credo che ai cittadini interessi molto poco delle ripicche personali. Meloni mi ha chiamato in causa dicendo che è finito il tempo in cui le donne subiscono. Sono d’accordo ma lo fa col suo governo a partire dagli antiabortisti nei consultori o la riduzione degli asili nidi. L’Italia ha il dato più basso di occupazione femminile, io ho proposto a Meloni di approvare insieme il congedo paritario per entrambi i genitori, questo sarebbe un supporto per le donne sul lavoro. Si possono fare cose concrete”. Così Elly Schlein a Tribù su Sky Tg24. .