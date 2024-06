Europee: Schlein a Meloni, ‘se si radicalizza sinistra ben venga, ce n’è bisogno’

10 Giugno 2024

Roma, 10 giu. (Adnkronos) – “Abbiamo elementi di preoccupazione sull’avanzata delle destre in Europa ma l’obiettivo di fare argine è riuscito: non c’è maggioranza senza Pse e il Pd è la prima delegazione nel Pse in Europa”. Così Elly Schlein a Il Cavallo e La Torre su Rai3 sulle parole di Giorgia Meloni.