Europee: Schlein, ‘asili nidi al Sud, qui occupazione donne tra più basse in Ue’

28 Maggio 2024

Roma, 28 mag. (Adnkronos) – “C’è la necessità di contrastare la povertà in tutte le sue forme e invece il governo ha cancellato l’unico strumento”, il reddito di cittadinanza, “che potevamo migliorare insieme”. Così Elly Schlein, a margine di una iniziativa elettorale a Caltagirone.

“Come va contrastata la povertà educativa e quindi insistiamo sulla scuola pubblica e sugli asili nido che sono uno strumento per ridurre le disuguaglianze e per sostenere l’occupazione femminile che al Sud è tra la più basse in Europa. E poi la sanità pubblica: la destra vuole una sanità in cui chi ha i soldi salta le liste e chi non li ha rinuncia a curarsi. Per questo mettiamo la questione sociale e salariale al centro”.