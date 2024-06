Europee: Schlein, ‘avversario è destra ma ci preoccupa astensionismo’

7 Giugno 2024

Roma, 7 giu. (Adnkronos) – “L’avversario è la destra ma ci preoccupa anche l’astensione, ci preoccupa l’indifferenza di tante persone che si sono convinte che il loro voto non conta. E invece se non ti occupi di politica, la politica comunque si occupa di te. Per questo è così importante votare”. Così Elly Schlein a L’Ultima Parola su La7.