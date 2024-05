Europee: Schlein, ‘Conte? Ognuno si candida dove e come vuole’**

16 Maggio 2024

Roma, 16 mag. (Adnkronos) – “Ognuno è libero di fare la campagna elettorale delle europee come vuole. Io lo faccio mettendo il mio nome su una proposta di legge per la sanità pubblica, per aumentare le risorse e sbloccare le assunzioni”. Così Elly Schlein a Diritto e Rovescio su Rete4. “Sono perfettamente d’accordo” sul fatto che ognuno si candida come e dove vuole.