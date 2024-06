Europee: Schlein, ‘faremo pesare forza Pse’**

10 Giugno 2024

Roma, 10 giu. (Adnkronos) – “La famiglia popolare europea ha il primo gruppo in Parlamento, a guidare la presidenza della commissione è il candidato della famiglia che ha un voti in più alle europee. Noi faremo pesare la forza dei socialisti sul programma europeo. Dialogheremo, ma abbiamo intenzione di fare valere il nostro peso in questa trattativa”. Così Elly Schlein al Nazareno a chi le chiede della nuova commissione Ue e di una possibile maggioranza Ursula bis.