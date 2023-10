Ottobre 14, 2023

Roma, 14 ott. (Adnkronos) – “Delle liste discuteremo con il partito più avanti. Si dice tanto che le europee saranno una conta negli equilibri di forza tra maggioranza e opposizioni e anche all’interno della stessa maggioranza e opposizione. A noi questo non interessa, il nostro sguardo è europeo. In gioco non ci sono rese di conti a livello nazionale ma quale futuro garantire all’Unione”. Così Elly Schlein alla festa del Foglio.