Roma, 14 set. (Adnkronos) – “Io capolista alle europee? Non è all’ordine del giorno. Prima occupiamoci di un progetto per l’Europa. Penso che noi abbiamo bisogno di costruire liste aperte, plurali e collettive perché non siamo un partito personale”. Così Elly Schlein a Otto e mezzo su La7.