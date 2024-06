Europee: Schlein, ‘non sono juke box, è Meloni che deve rispondere non a me ma a italiani’**

2 Giugno 2024

Roma, 2 giu (Adnkronos) – “La presidente del Consiglio inventerebbe qualunque scusa, ogni giorno, per distogliere l’attenzione degli italiani dalla questione salariale e sociale e dai tagli alla Sanità. Io non sono un juke box che parla a comando, è lei che deve dare risposte non a me ma agli italiani. Risponda lei”. Lo ha detto Elly Schlein a In mezz’ora, rispondendo a Giorgia Meloni che ieri ha chiesto alla segretaria dem di prendere posizione sulle dichiarazioni dello spitzenkandidat del Pse Nicolas Schmit.