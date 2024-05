Europee: Schlein, ‘per transizione servono investimenti comuni, destra li ostacola’

31 Maggio 2024

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – “Io sono convinta che abbiamo le carte nel nostro tessuto industriale per guidare la transizione. Ma non si può fare senza che l’Europa continui a fare investimenti comuni e quindi ci preoccupa una destra che non ha mai creduto in questo e che continua a ostacolarlo”. Così Elly Schlein al convegno dei Giovani Imprenditori a Rapallo.