Europee: Schlein, ‘politica estera e difesa comune, sennò restiamo nani’**

31 Maggio 2024

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – “Serve uno sforzo politico e diplomatico dell’Europa per non essere più dei nani nello scenario geopolitico. Non possiamo più permetterci un’Europa che non abbia una voce sola”, occorre sia “forte sulla politica estera e sulla difesa comune”. Così Elly Schlein al convegno dei Giovani Imprenditori a Rapallo.