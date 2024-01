Europee: Schlein, ‘prima tappa a Cassino per Ue giusta e solidale’

Gennaio 24, 2024

Roma, 24 gen. (Adnkronos) – “Sabato saremo a Cassino. Cassino ha un’abbazia completamente distrutta dai bombardamenti durante la guerra, ci è sembrato il luogo giusto per proseguire questa battaglia di memoria e per un’Europa più giusta e solidale”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein intervenendo alla presentazione del Libro di Emanuele Fiano ‘Sempre con me. Le lezioni della Shoah’, nella Sala della Regina, a Montecitorio. “Sarà un bella iniziativa con tanti interventi esterni, un bel momento di riflessione. E -ricorda Schlein- quella di Cassino era un’abbazia dedicata a San Benedetto che è patrono d’Europa”.