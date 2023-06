Giugno 17, 2023

Roma, 17 giu (Adnkronos) – “La prossima sfida europea è epocale. Non penso riuscirà il disegno di spostare più a destra l’asse ma dipende da noi, da quanta forza ci mettiamo e dal nostro risultato. Non dobbiamo dare per scontato che l’Europa rimarrà quello che è stato sino a qui”. Lo ha detto Elly Schlein intervenendo al seminario ‘Ritorno al futuro’ a Bologna.