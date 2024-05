Europee: Schlein, ‘Tarquinio? Pd discute, ma chiarezza su linea spetta a me’**

31 Maggio 2024

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – “Io sono molto contenta della liste” per le europee con “amministratori, personalità della società civili e tanti dirigenti. Porteremo una squadra che si batterà per proseguire nella strada del Next Generation Ue”. Così Elly Schlein al convegno dei Giovani Imprenditori a Rapallo.

“La chiarezza sulla linea spetta a me, ma non siamo i primi ad avere candidature indipendenti. Altieri Spinelli venne candidato da indipendente…”, aggiunge a chi le chiede delle polemiche sulle parole di Marco Tarquinio. “Io non voglio un partito in cui non vola una mosca perché comanda un capo. Ma un partito che discute. Quindi, bene la discussione, bene il pluralismo, poi sta alla segretaria fare la sintesi”.