Europee: Scuderi (Verdi), ‘Green Rave a Roma risposta a estremismi destra’

Marzo 1, 2024

Roma, 1 mar. (Adnkronos) – “A partire da questa mattina centinaia di giovani da tutta Europa stanno partecipando al Green Rave di Roma, l’evento con cui la Federazione dei giovani verdi europei presenta le proprie candidature di punta per le prossime elezioni europee. Per l’Italia presente Benedetta Scuderi, co-portavoce della Federazione, che si presenterà a giugno nelle file di Alleanza Verdi e Sinistra e che ha parlato delle sue proposte su giustizia climatica e sociale, parità di genere e diritto alla casa”. Si legge in una nota.

“Quello che stiamo lanciando in questi giorni con la nostra presenza a Roma – afferma Scuderi – è il primo segnale importante in vista delle europee contro le politiche dell’estrema destra, di cui il governo Meloni è espressione. Continueremo a lavorare per offrire soluzioni concrete a livello UE su temi di primaria importanza come l’ambiente, il lavoro, i diritti civili”. In questo senso va anche la sfida nella scelta del nome dell’evento, che fa riferimento a uno dei primi provvedimenti dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni, ossia il decreto anti-rave.