Europee: Scuderi (Verdi) lancia candidatura con evento il 1 marzo a Roma

Febbraio 28, 2024

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – “I candidati di punta tra i giovani che si presenteranno alle elezioni europee nelle liste dei Verdi nei vari Paesi Ue saranno i protagonisti del “Green Rave”, convention organizzata a Roma dalla Fyeg (Federazione giovani verdi europei). Per l’Italia ci sarà la co-portavoce della federazione Benedetta Scuderi, che a giugno correrà per Alleanza Verdi e Sinistra e che in questa occasione proporrà i temi della sua agenda per l’Europa. L’evento si terrà da venerdì 1 marzo a domenica 3 al Monk, in via Giuseppe Mirri 35. La presentazione dei candidati avverrà nel corso del panel “Elezioni europee in tempo di guerra e razzismo”, prevista per le 17 di venerdì 1 marzo”. Si legge in una nota.