Europee: Scurria (Fdi), ‘non è luna di miele ma governo consolidato, smentiti gufi’

10 Giugno 2024

Roma, 10 giu. (Adnkronos) – “Smentiamo ancora una volta i pronostici e i gufi di sinistra, attraverso la decisione del popolo, della democrazia. Il risultato delle elezioni europee conferma la volata di Fratelli d’Italia che aggiunge al suo precedente risultato il 2,5 %. Ciò accerta che il lavoro svolto in 20 mesi di Governo va nella giusta direzione, quella del cambiamento”. Così il vicecapogruppo Fdi al Senato, Marco Scurria.

“Non è, come tanti immaginavano, una luna di miele. È un matrimonio consolidato e duraturo con gli italiani. Siamo l’unico Governo che in Europa esce rafforzato e trova la conferma nei propri elettori, mentre gli altri vanno in crisi. Siamo sul tetto d’ Europa, scriviamo la storia, facciamo la differenza, per un futuro migliore, per l’interesse vero della nostra Nazione e dei suoi cittadini”, conclude il senatore.