Europee: Silvestri, ‘Borghi chieda dimissioni Meloni-Giorgetti per firma patto stabilità’

4 Giugno 2024

Roma, 4 giu. (Adnkronos) – “Borghi non dovrebbe chiedere le dimissioni di Mattarella, ma quelle di Giorgetti e Meloni che hanno sottoscritto un patto di stabilità, che sarebbe più giusto chiamare di sottomissione a Francia e Germania, che provocherà miliardi di tagli ai servizi per i cittadini. Fa inoltre sorridere sentire che in queste settimane tutti gli altri partiti sono diventati pacifisti pur continuando a inviare armi a oltranza. La verità è che l’unico voto contro la guerra è quello per il Movimento 5 stelle”. Così Francesco Silvestri, capogruppo M5S alla Camera, a Tagadà su La7.