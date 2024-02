Europee: Smeriglio candidato con Avs

Febbraio 23, 2024

Roma, 23, feb. (Adnkronos) – Massimiliano Smeriglio, già europarlamentare del Pd, alle prossime elezioni europee si candiderà con Alleanza Verdi e Sinistra. L’annuncio in una conferenza stampa a Montecitorio con i leader di Europa Verde e Sinistra italiana, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, che hanno avuto “l’ostinazione e la forza -ha sottolineato Smeriglio- di ricostruire in Italia una piattaforma politico-elettorale in grado di ricomporre fratture e dare cittadinanza alle istanze ecologiste e della sinistra”.

Una candidatura “importante, eccezionale, che rafforza un progetto politico -ha commentato Bonelli- altri si sfasciano, noi aggreghiamo sempre di più”, riuscendo così, ha aggiunto Fratoianni, nella “costruzione di una proposta elettorale in grado di raccontare un’idea di Europa e del Paese”.