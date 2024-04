Europee: sondaggio Quorum/Youtrend, ‘Fdi al 27,7%, Pd al 19,8 e Fi supera Lega

8 Aprile 2024

Roma, 8 apr. (Adnkronos) – Primi dati per molte liste nate in vista delle Europee: il progetto di Italia Viva e +Europa supera la soglia, quelli di Michele Santoro e Cateno De Luca per ora no. E’ quanto emerge dall’ultimo sondaggio Quorum/Youtrend per SkyTg24. Stando al sondaggio, continua la crisi della Lega che viene superata anche da Forza Italia. Il partito guidato da Tajani raggiunge il 7,9%, 1,3 punti in più rispetto a un mese fa. Incontrano sorti alterne le liste che stanno nascendo in vista delle elezioni Europee: Stati Uniti d’Europa esordisce al 4,6%, quindi sopra la soglia di sbarramento del 4%. Rimarrebbero sotto la soglia invece Pace Terra Dignità di Michele Santoro (2,2%) e Libertà di Cateno De Luca (1,6%).

Intenzioni di voto e variazione rispetto al 4 marzo: Fratelli d’Italia 27,7% (+0,6%), Partito Democratico 19,8% (-0,1%), Movimento 5 Stelle 16,0% (+0,1%), Forza Italia 7,9% (+1,3%), Lega 7,5% ( -0,6%), Stati Uniti d’Europa 4,6% (-2,3%), Alleanza Verdi-Sinistra 3,9% (-0,7%), Azione 3,1% (-0,6%), Pace Terra Dignità – Santoro 2,2%, Libertà – Sud Chiama Nord – Cateno De Luca 1,6%, Noi Moderati 1,0% (+0,3%).