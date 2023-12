Europee: Tajani, ‘avversari non si illudano, centrodestra non battibeccherà’

Dicembre 17, 2023

Roma, 17 dic. (Adnkronos) – “Siamo insieme per governare l’Italia, le regioni, i comuni, siamo in grande sintonia. Siamo partiti diversi ma uniti da un programma con il quale ci siamo presentati agli elettori e abbiamo vinto le elezioni, e lo rispettiamo. Poi apparteniamo a famiglie europee diverse ma non ha nulla a che vedere con quel che accade nel nostro Paese”. Così il vicepremier e ministro agli Affari esteri Antonio Tajani, arrivando ad Atreju.

“Saremo candidati con liste diverse, perché in Europa il sistema elettorale è proporzionale, ma faremo un ottimo risultato. Forza Italia continua a cercare voti nel grande partito dell’astensione. Non si illudano i nostri avversari non sarà una campagna elettorale con battibecchi nel centrodestra”.