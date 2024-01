Europee: Tajani, ‘candidatura leader c. destra? Tema prematuro, sarà scelta congiunta’**

Gennaio 8, 2024

Roma, 8 gen. (Adnkronos) – I leader del centrodestra candidati alle europee? “Credo che dovremo affrontare la questione. Adesso il tema è prematuro, finché non ci sarà il congresso nazionale non possiamo prendere nessun impegno con Forza Italia. Ritengo debba essere una presa di posizione congiunta” per “dare più forza al centrodestra. Bisogna riflettere bene perché il rischio è che si possa prestare meno impegno nell’attività di governo”. Così il vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, parlando in conferenza stampa nella sede del partito in Piazza S. Lorenzo in Lucina.