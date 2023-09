Europee: Tajani, ‘ci prepariamo con la convinzione di ottenere ottimo risultato’

Settembre 8, 2023

Gaeta, 8 set. (Adnkronos) – “Ci sono più mille giovani, ed è la dimostrazione che godiamo di ottima salute. Ci stiamo preparando per le europee con la convinzione di poter ottenere un buon risultato anche per rendere omaggio a Silvio Berlusconi, che ha sempre spinto a dare il massimo”. Lo ha detto Antonio Tajani, ministro degli Esteri, vicepremier e segretario nazionale di Forza Italia, a margine dell’evento ‘Azzurra libertà’, organizzato dal movimento giovanile del partito forzista, in corso di svolgimento a Gaeta.