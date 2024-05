Europee: Tajani, ‘conosco Schlein da anni, bravissima persona’

29 Maggio 2024

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – “Conosco Elly Schlein da tanti anni, siamo stati deputati europei assieme. Io non ho mai problemi personali, posso criticare le idee. Considero Schlein una bravissima persona, una persona perbene. Sono stato anche suo presidente del Parlamento”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani nell’intervista a ‘PolitiGame’, il format di Skuola.net in vista delle elezioni europee, realizzato in collaborazione con Binario F.