Europee: Tajani, ‘dimostreranno che creatura di Berlusconi dura nel tempo’

Settembre 10, 2023

Gaeta, 10 set. (Adnkronos) – “Le prossime elezioni europee segneranno svolta importante perché dimostreranno che la creatura creata da Berlusconi dura nel tempo ed è in grado di aggregare persone che possono venire da altre forze politiche. Non abbiamo bisogno di persone che abbiamo bisogno che si mettono a lavorare che credono in ciò che noi proponiamo. Apriremo a liste competitive aprendo le porte, a liste civiche, movimenti senza rinunciare al nostro simbolo che porta il nome di Berlusconi e porta un riferimento imprescindibile che è quello al Partito popolare europeo”. Lo ha detto Antonio Tajani, segretario di Forza Italia, ministro degli Esteri e vicepremier, intervenendo ad Azzurra Libertà, kermesse del movimento giovanile del partito in corso di svolgimento a Gaeta.

“Siamo orgogliosi e fieri di essere parte di quella forza politica che ha garantito libertà, democrazia e pace all’Europa dopo i disastri della seconda guerra mondiale – ha continuato -. La forza politica che garantisce la stabilità dell’Europa, noi vogliamo essere quei valori, che sono i cardini e noi vogliamo essere protagonisti della realizzazione”.

E quindi, ha detto ancora “da domani si ricomincia perché la sfida elettorale del 2024 è la sfida chiave della nostra storia politica. Dobbiamo dimostrare di essere all’altezza e io sono convinto che lo siamo di rendere onore a Berlusconi e ci guarda lassù con un sorriso”. “Pensiamo a un allargamento delle nostre fila, abbiamo bisogno di più gente ma non escludiamo nessuno, e non accontentiamo nessuno perché dobbiamo vincere, liste forti e competitive”, ha concluso.