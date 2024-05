Europee: Tajani, ‘dire ‘meno Europa’ senza senso, basta linguaggio da Capitan Fracassa’**

21 Maggio 2024

Roma, 21 mag. (Adnkronos) – l”Sento dire ‘meno Europa’, per carità, ma non ha alcun senso logico. Se non siamo parte di un progetto più ampio siamo destinati ad essere travolti, ad essere ininfluenti”. Lo ha detto il vicepremier e ministro agli Affari esteri Antonio Tajani, intervenendo a un dibattito nella sede della Confederazione nazionale artigianato e della piccola e media impresa (Cna), con un chiaro riferimento allo slogan della Lega.

“Serve un linguaggio meno roboante, meno da Capitan Fracassa – ha detto ancora Tajani -. Chi urla in genere è più debole di chi è calmo, come si dice, del resto, ‘la calma è la virtù dei forti’. Occorre dimostrare ai cittadini di essere una classe politica capace di portare l’equipaggio in un porto sicuro, anche dal punto di vista economico”. Quanto al valore di questa tornata elettorale, “è importante – dice il leader di Fi – perché l’Europa ha ruolo da giocare, e noi dobbiamo dire qual è l’Europa che vogliamo”.