Europee: Tajani, ‘Fi supererà il 10 per cento’

Novembre 19, 2023

Taormina, 19 nov. (Adnkronos) – “Sono convinto che Forza Italia alle elezioni europee supererà il 10%, stiamo lavorando per questo. Sabato prossimo parte la stagione congressuale per arrivare poi al congresso nazionale che si svolgerà a Roma il 23 e il 24 febbraio per l’elezione del nuovo segretario del movimento politico e che lancerà di fatto la nostra campagna elettorale”. Così il vice premier e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine del meeting di Fi a Taormina.