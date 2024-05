Europee: Tajani, ‘impossibili alleanze con Le Pen e Afd, mai con chi contro Ue e uscita Nato’

20 Maggio 2024

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – “Noi siamo il Partito popolare europeo, la prima forza della Ue, una forza che esprimerà il presidente della Commissione. Per me la maggioranza ideale sarebbe quella del 2017, che ho condotto alla vittoria, con popolari, liberali e conservatori, che ha sconfitto la sinistra nei fatti”. Lo ha annunciato Antonio Tajani, leader di Fi, nel corso di una conferenza stampa a Roma. “Poi dipende dal voto dei cittadini, l’Italia è diversa dall’Europa, noi non faremo alleanze con chi è contro l’Europa, con chi vuole uscire dalla Nato. E’ impossibile fare alleanze con chi dentro Id non condivide le nostre idee, la Lega è diversa, ma Le Pen e Afd hanno posizioni valoriali diverse dalla nostra”, conclude il segretario di Forza Italia.