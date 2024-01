Europee: Tajani, ‘Meloni? Candidarsi non è scandalo, ma toglie tempo a governo’**

Gennaio 15, 2024

Roma, 15 gen. (Adnkronos) – Antonio Tajani candidato alle elezioni europee? “Non posso decidere nulla prima del congresso di Fi che si terrà il 23 e 24 febbraio, sarebbe scorretto da parte mia prendere una posizione prima. Io non ho nessun problema a candidarmi, sono stato eletto ben 5 volte al Parlamento europeo, ma credo -la sintesi va fatta insieme e ne parlerò con Giorgia e Matteo (Meloni e Salvini, ndr)- che la campagna elettorale rischia di distogliere il mio impegno dall’attività di governo”, attività “a cui io dedico il mio tempo giorno e notte”. Lo dice il vicepremier e ministro degli Affari esteri, ai microfoni di Rtl 102.5.

Un’eventuale candidatura toglierebbe del tempo anche alla premier? “Guardate – risponde Tajani – questa è una cosa che ha detto la stessa Giorgia Meloni, comunque ne parleremo -si vota il 9 giugno è c’è ancora molto tempo- perché non ne abbiamo ancora parlato”. Meloni è “libera di fare ciò che vuole, corriamo in liste diverse, apparteniamo a gruppi diversi in Europa. Non è uno scandalo candidarsi, è già successo in passato, per dare anche un segno di attrattività, anche per coinvolgere il partito del ‘non voto’. Ma è bene coordinarsi e parlarne prima”.