Europee: Tajani, ‘noi europeisti e atlantisti’

23 Maggio 2024

Roma, 23 mag. (Adnkronos) – “Noi siamo europeisti perché crediamo che l’Europa sia lo strumento migliore per proteggere tutti i nostri concittadini, opportunità per le imprese, opportunità per i giovani, opportunità per la crescita e siamo atlantisti perché siamo assolutamente convinti che le relazioni tra Stati Uniti, Italia ed Europa siano fondamentali da un punto di vista economico ma anche da un punto di vista militare”. Lo dice Antonio Tajani, vicepremier e leader di Forza Italia al Tg1.