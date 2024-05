Europee: Tajani, ‘Von der Leyen non può essere considerata divisiva’

18 Maggio 2024

Roma, 18 mag. (Adnkronos) – Il Ppe ha indicato Ursula von der Leyen ‘Spitzenkandidat’. “Certo, è una proposta perché saranno il Consiglio Ue e il futuro Parlamento europeo a decidere. Von der Leyen non può essere considerata divisiva solo perché rappresenta un partito”. Lo ha dichiarato in un’intervista al Giornale il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

“Agli italiani conviene votare Forza Italia visto che è il Ppe a dare le carte in Europa. È un voto utile per contare di più in Europa. All’Italia dovranno aspettare almeno il vicepresidente, se sarà reintrodotto, e un portafoglio di peso come Industria e Mercato interno, Concorrenza o Ambiente”, ha aggiunto il titolare della Farnesina.