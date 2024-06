Europee: Tarquinio, ‘voterò me stesso e Schlein, pentito? Assolutamente no’

7 Giugno 2024

Roma, 7 giu. (Adnkronos) – “Voterò Elly Schlein, me stesso e una donna di cui però non faccio il nome. Se mi sono pentito di essermi candidato col Pd? Assolutamente no, non mi sono pentito per niente”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il candidato alle europee per il Pd Marco Tarquinio, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.