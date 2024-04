Europee: telefonata Meloni-Salvini, punto dopo kermesse Pescara

28 Aprile 2024

Pescara, 28 apr. (Adnkronos) – “Matteo Salvini e Giorgia Meloni si sono sentiti poco fa: è stata l’occasione per fare il punto dopo la kermesse di Pescara (ironizzando su alcune ricostruzioni polemiche), per salutarsi e per darsi appuntamento a Roma”. Lo fanno sapere i rispettivi staff.