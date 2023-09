Europee: Tinagli (Pd), ‘mi ricandido in Ue’

Settembre 5, 2023

Roma, 5 set. (Adnkronos) – “Sono a Bruxelles da quattro anni e mezzo e con la delegazione del Pd nella famiglia dei democratici europei abbiamo portato avanti provvedimenti importanti in un momento di grande crisi tra pandemia, guerra e crisi energetica: siamo la generazione di politici che ha fatto la differenza in anni tra i più difficili, che ha garantito vaccini per tutti gli europei, che ha fatto il recovery e gli eurobond, costruendo un’Europa più solidale”. Così l’eurodeputata del Pd Irene Tinagli ospite a L’aria che Tira.

“Anni nei quali ho lavorato come presidente della commissione per i problemi economici e monetari e ho potuto ottenere risultati importanti anche grazie al sostegno che sempre ho ricevuto dal mio partito. Quindi sì, mi ricandido alle prossime elezioni europee per proseguire questo lavoro e difendere l’Europa della solidarietà. L’Europa è a rischio ma per contrastare l’avanzata delle destre non basta abbassare la soglia per eleggere un eurodeputato o due”.

“Questo potrà fare la differenza per i destini personali di Renzi a cui auguro buona fortuna, ma non la farà mai per un progetto serio che riguarda il futuro dell’Europa che deve restare saldamente democratica e dell’Italia che deve sempre di più essere centrale nelle importanti sfide che ci attendono”.