Europee: Vaccari (Pd), ‘manifesto di Fdi Fiocchi volgare e irresponsabile’

2 Maggio 2024

Roma, 2 mag. (Adnkronos) – “Un fucile imbracciato prima di tirare un grilletto. Una immagine volgare che nuoce alla stessa immagine dei cacciatori ai quali l’europarlamentare Pietro Fiocchi di FdI intenderebbe rivolgersi”. È la dura critica del capogruppo Pd della Commissione Agricoltura della Camera, Stefano Vaccari, al manifesto elettorale che vede Pietro Fiocchi che punta un fucile verso l’elettorato.

“Quando si hanno cariche pubbliche – aggiunge – occorrerebbe utilizzare equilibrio e responsabilità e non certo aprire conflitti nella società. In questi anni i cacciatori sono stati penalizzati proprio da chi ha alimentato lo scontro per evidenti interessi personali. Di fronte a certe immagini – conclude – gli elettori sapranno giudicare”.