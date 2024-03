Europee: Vendola, ‘non mi candido anche se me lo chiedono in tanti’

Marzo 4, 2024

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – “Non mi candido alle europee, me lo chiedono in tanti in giro per l’Italia ma io non farò nulla finché la verità non incontrerà la giustizia per quanto riguarda la mia vicenda legale. Finché non verrò assolto non mi ricandiderò a nulla”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il presidente di Sinistra Italiana Nichi Vendola. Interrogato sul suo rapporto col collega Angelo Bonelli, a Radio1 Vendola ha spiegato: “spero che un giorno, quando questa vicenda sarà conclusa, Angelo Bonelli possa chiedermi scusa. Comunque con lui già ci salutiamo e ci parliamo”.