Europee: Watson, ‘destra litiga, noi per Draghi’

24 Maggio 2024

Roma, 24 mag. (Adnkronos) – “La destra italiana si sbrana su Ursula von der Leyen. Giorgia Meloni, Matteo Salvini ed Antonio Tajani litigano sul futuro della Presidente della Ue, chi spera di confermarla, chi la boccia in pieno, chi sta zitto come il segretario di Forza Italia. È un’altra delle differenze tra i sovranisti e Stati Uniti d’Europa. Noi faremo di tutto per sostenere Mario Draghi al vertice dell’Europa”. Lo afferma Graham Watson, capolista di Stati Uniti d’Europa nella circoscrizione Nord Est, ad Udine nel corso di un’iniziativa elettorale con Antonella Soldo, numero due della lista.

“L’ex presidente del Consiglio- continua- è l’unica soluzione per tornare a mettere in campo il nostro Continente. È la posizione di Renew Europe, che si avvale anche del lavoro di convincimento che sta esercitando il presidente Macron”.