Europee: Weber, ‘Afd neonazista e Salvini e Le Pen l’hanno aiutato, governo partner affidabile’

24 Maggio 2024

Roma, 24 mag. (Adnkronos) – “Per il Ppe è sempre stato chiaro che Alternative für Deutschland è un partito neo-nazista. L’Afd vuole distruggere la mia Europa cristiano-democratica. Le Pen e Salvini hanno reso forte l’Afd perché negli ultimi anni vi hanno sempre collaborato dando la percezione di un riconoscimento a livello europeo”. Lo afferma Manfred Weber, presidente del Partito Popolare Europeo e capogruppo del Ppe al Parlamento europeo, in un’intervista al Corriere della Sera.

Weber vede nelle prossime elezioni europee “una svolta storica e gli elettori devono rendersi conto che nulla è automaticamente garantito”. Per lui, “Salvini ha contribuito al processo di crescita dell’Afd in Europa e in Germania. Ora Salvini è piuttosto isolato in Europa, votare per lui è uno spreco perché la Lega non ha alcuna influenza. Deve essere chiaro che Le Pen è finanziata dalla Russia e Viktor Orbán dalla Cina. Le forze populiste di estrema destra sono per il nazionalismo e l’egoismo”.

In Italia “c’è un governo forte e affidabile di centrodestra che Tajani e Meloni stanno gestendo bene. Tajani è il pilastro europeo. C’è un muro contro ogni forma di estremismo e invitiamo tutti gli altri a unirsi a noi. Il voto sulla migrazione, con FdI a favore e il Pd contro, dà una chiara indicazione su chi sia pronto ad accettare i compromessi europei”. Quanto alla prossima presidenza della Commissione europea, “se avremo un mandato dai cittadini come primo partito – afferma il presidente del Ppe-, invito tutti a sostenere le nostre candidate alla presidenza della Commissione Ue Ursula von der Leyen e del Parlamento Ue Roberta Metsola. Finora il governo italiano è stato un partner affidabile e questo mi fa ben sperare che si possa lavorare insieme anche dopo le urne”.