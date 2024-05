Europee: Zanella (Avs), ‘duello Meloni-Schlein è spettacolo, non politica’

10 Maggio 2024

Roma, 10 mag. (Adnkronos) – “Triste che due donne si prestino ad una violazione della par condicio pur di fronteggiarsi in una competizione a vantaggio esclusivo del proprio partito, escludendo la coalizione. Non ne usciranno come api-regine. La sfida televisiva, comunque andrà, sarà ricordata come una tappa della spettacolarizzazione della politica a scapito del confronto democratico tra tutte le forze politiche in campo”. Così la capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera Luana Zanella.